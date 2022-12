A Croácia teve em Mislav Orsic (ou devemos escrever Orsha?) o seu último herói no Mundial 2022. O extremo do Dínamo Zagreb marcou o golo (e que golo!) da vitória dos croatas na partida de terceiro e quarto lugar contra o Marrocos.



No entanto, Orsic nem sempre foi Orsic. Chegou a ser chamado de Orsha quando se mudou para o campeonato sul-coreano, onde jogou nos Jeonnam Dragons e no Ulsan Hyundai. O motivo? A dificuldade dos sul-coreanos em pronunciar o seu nome, alterando-o para Orsha.



Certo é que Mislav brilhou na Coreia do Sul para finalmente chegar onde queria: ser estrela do Dínamo Zagreb, o que sempre apoiou.



Antes do Campeonato do Mundo, o jogador de 29 anos esteve nas bocas do mundo ao marcar o golo do triunfo do emblema de Zagreb frente ao Chelsea na Liga dos Campeões. O golo de Orsic resultou no despedimento de Thomas Tuchel.



Outrora um desconhecido que passou pela Serie B, pela Chinha e pela Eslovénia, além da Coreia do Sul, Orsic chegou à seleção depois do brilharete da equipa de Dalic na Rússia. Estreou-se em setembro de 2019 na qualificação para o Euro 2020 e na primeira vez que jogou a fase final de uma grande competição, marcou... contra Espanha!



De um desconhecido ao maior palco do mundo, eis a história de Orsic ou... Orsha.



Pode ler mais sobre Mislav Orsic e os restantes 25 jogadores da Croácia no Mundial 2022 no dossier dedicado à seleção croata, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.