A Croácia voltou a somar um bom desempenho em Campeonatos do Mundo e terminou o Mundial 2022 no terceiro posto, arrecadando a medalha de bronze, isto depois de vencer a grande sensação dos últimos dias no Qatar, a equipa de Marrocos, por 2-1.

A partida começou a um ritmo eletrizante, logo com um golo para cada lado na sequência de bola parada, mas o desfecho foi ditado por um dos golos que certamente vai concorrer a melhor do torneio.

FILME DO JOGO

Fruto da menor pressão inerente ao contexto da partida, este foi um jogo aberto, disputado a bom ritmo e sem o receio dos anteriores. Marrocos, que sempre pautou por uma postura defensiva durante a competição, até jogou com as linhas mais afastadas e tentou bater-se de igual para igual com os croatas, que provaram que têm maior qualidade.

Josko Gvardiol, aparentemente já recuperado e sem mazelas após a maldade que Lionel Messi lhe tinha feito nas «meias», abriu o marcador. Num livre ensaiado, os croatas desorganizaram a linha defensiva marroquina e o central que já é cobiçado por meia Europa cabeceou para o 1-0.

Marrocos não tardou a responder e fê-lo na mesma moeda. Lovro Majer desviou a bola na direção errada e Achraf Dari também empatou de cabeça, num lance em que Livakovic - que se destacou no Mundial - poderia ter feito mais.

A Croácia tinha mais bola e era mais perigosa, pelo que se avizinhava um segundo golo. Mislav Orsic, que aos 29 anos ainda anda pelo Dínamo de Zagreb, assinou um momento de belo recorte técnico. Encostado na esquerda, aplicou um remate colocado e em arco, sem dar hipótese a Yassine Bounou.

Até final, Regragui e Zlatko Dalic optaram por dar minutos a vários jogadores, alguns deles em estreia na prova. O ritmo, por isso, caiu, mas os africanos até ameaçaram o prolongamento nos instantes finais.

A Croácia, depois do segundo lugar na Rússia, despede-se do Qatar com mais uma prestação bastante positiva e este pódio pode também ser visto como um prémio de carreira para Luka Modric, que se despediu dos Campeonatos do Mundo.

A campanha de Marrocos também tem de ser assinalada. Bateu Bélgica, Espanha e Portugal, além de ter complicado a tarefa à França. De aplaudir!