Defensor dos direitos humanos e preocupado com os trabalhadores migrantes no Qatar: assim se apresenta Jackson Irvine.



O médio de 29 anos está a representar a Austrália no Mundial 2022 enquanto vive um casamento perfeito com o St. Pauli, clube conhecido por abraçar as causas de esquerda, pro-refugiados, medidas pro-LGBTQIA+ e antifacistas.



O australiano nunca se mostrou tímido em expressar o seu estilo e opiniões em questões sociais e identifica-se com o que o emblema da Bundesliga 2 defende. É como um alien em pleno Qatar, país que não respeita os direitos humanos.



Irvine vai tentar ajudar a Austrália a atingir a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo, o que não acontece há quase duas décadas.



Este texto foi baseado no perfil de Jackson Irvine, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Austrália, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.