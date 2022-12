É o menino bonito do Villarreal, clube no qual formado, e pelo qual já conquistou uma Liga Europa, e agora Pau Torres está a conquistar o seu espaço na seleção espanhola.

Suplente de Aymeric Laporte nos dois primeiros jogos, Pau Torres foi titular frente ao Japão, no jogo qe a Espanha perdeu por 2-1.

O defesa de 25 anos Pau cumpriu a expectativa de muitos analistas, que lhe previam um futuro brilhante. Como todos os centrais de Luis Enrique, sobressai pelo seu bom controlo de bola, mas o selecionador espanhol já assumiu que quer maior agressividade nos duelos. Algo que já tinha sido também identificado por Unai Emery quando treinava o Villarreal.

Pau Torres tem consciência dessa debilidade, e tentou trabalhá-la durante a pandemia de covid-19. «Tive de me tornar mais duro quando subia de escalão, e então treinei muito contra bonecos insufláveis. Tanto que me aborreci de lhes bater», revelou.

Luis Enrique convocou-o para o Mundial e diz que gosta «de tudo dele». «É alto, bonito, um bom rapaz e lê bem o jogo», resumiu.

Este texto foi baseado no perfil de Pau Torres, que pode ler no dossier dedicado à seleção de Espanha, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.