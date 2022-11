Borna Sousa é um dos convocados de Zlatko Dalic para representar a Croácia no Mundial 2022, mas, diga-se, arriscou-se a nem sequer estrear-se com a camisola da seleção principal croata.

Tudo porque em maio do ano passado declarou-se elegível para jogar pela Alemanha, após receber cidadania germânica devido à sua mãe, nascida em Berlim. Dalic não o convocou para o Euro 2020, e Sosa reforçou a disponibilidade de jogar às ordens de Joachim Löw, na altura selecionador da mannschaft.

Isso acabou por não acontecer, e depois de um pedido de desculpas público, Sosa voltou mesmo à órbita da Croácia, acabando por somar a primeira internacionalização no final do ano.

Jogador do Hertha de Berlim, o lateral esquerdo é um grande amante de animais: apadrinha um elefante no zoo de Estugarda, ajuda um resort de vida selvagem em África e «adotou» um koala chamado Jimmy na Austrália.

Este texto foi baseado no perfil de Borna Sosa, que pode ler no dossier dedicado à seleção dos Croácia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.