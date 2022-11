De acordo com aqueles que o conhecem, Dmitrovic apenas desobedeceu duas vezes à mãe. Não tirou Medicina e escolheu ser guarda-redes em vez de avançado.

Ainda assim, as coisas correram bem para Dmitrovic nas balizas. E pelo caminho, o guarda-redes do Sevilha tem compensado a mãe pelas duas «falhas», deixando-a orgulhosa.

E não falamos apenas do percurso nas balizas. Falamos do dia em que salvou a vida de um adversário e da veia goleadora que começou, entretanto, a mostrar.

Conheça toda a história no perfil de Marko Dmitrov, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Sérvia. um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.

