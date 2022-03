Os defesas Diogo Dalot, Gonçalo Inácio e Tiago Djaló estão fora da ficha de jogo do Portugal-Macedónia do Norte, da final do caminho C do play-off para o Mundial do Qatar, agendado para esta terça-feira às 19h45.

Depois de ter alinhado como titular diante da Turquia, o lateral do Manchester United é excluído da convocatória já disponibilizada pela UEFA e que conta com 23 jogadores.

Também Djaló, que não saiu do banco na meia-final, fica de fora. Já Inácio, tinha sido preterido no último jogo e volta a adiar a estreia pela equipa principal das «Quinas».

Fernando Santos risca, assim, três defesas para o duelo decisivo, mas já conta com Pepe que, depois de recuperar da covid-19, é apontado à titularidade, já que marcou presença no treino de domingo e desta segunda-feira. Além do central do FC Porto, também João Cancelo está entre os eleitos, depois de ter cumprido castigo diante da Turquia.

A seleção portuguesa defronta a Macedónia do Norte no Estádio do Dragão. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.