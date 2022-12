A chamada de Dani Alves ao Mundial 2022, aos 39 anos, levantou muitas dúvidas e o lateral-direito tem consciência disso mesmo.

Na antevisão ao jogo com Camarões, da última jornada do grupo G, o internacional brasileiro destacou o percurso de 16 anos na seleção e assumiu que não está «no melhor momento», embora acredite que as críticas não existiriam caso fosse jogador do Barcelona.

«Se eu estivesse no Barcelona dificilmente este debate aconteceria. Mas estão enganados, porque vieram cobrar quem tem mais argumentos para pagar. Incomoda-me, mas não me afeta. Não sou masoquista, não quero que as pessoas falem de mim sem ao menos saberem da minha dedicação. É fácil para elas fazerem isso, por isso é fácil para mim aceitar ou não. Prefiro ir por outro caminho, que é dar o meu melhor», sublinhou.

Danilo, titular no primeiro jogo do Brasil, está lesionado, mas Éder Militão foi a escolha de Tite para a segunda partida no Mundial. Dani Alves explicou o motivo pelo qual não alinhou de início e ainda revelou que sabe bem qual é o seu papel no grupo.

«A nossa equipa necessitava de melhor defesa e eu tenho melhor ataque. O plano é saber como joga a tua equipa, o que vai precisar dos teus serviços e estou a serviço da seleção. Se tiver de tocar pandeiro, eu vou ser o melhor pandeirista que verá. A minha missão é também ser importante, independentemente se estou a jogar mais ou menos. Sei o meu momento, sei o que dou e sei que outros jogadores podem estar num melhor momento para executar o que for pedido. Sei o que posso dar e, por isso, estou aqui», rematou.

O Brasil, primeiro classificado do Grupo G com seis pontos, defronta os Camarões, terceiros, com um ponto, esta sexta-feira, às 19h00, em Lusail.