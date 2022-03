O Uruguai, com o benfiquista Darwin Núñez a titular, recebeu e venceu o Peru, por 1-0, na 17.ª e penúltima jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2022.

O único golo do jogo foi da autoria de De Arrascaeta, aos 42 minutos, num lance iniciado pelo atacante das águias, que viria a sair no segundo tempo para dar lugar a Edinson Cavani (66m).

Os sportinguistas Coates e Manuel Ugarte foram suplentes não utilizados, no encontro realizado em Montevidéu, em que os uruguaios carimbaram bilhete para o Mundial do Qatar, agarrando a última vaga através do apuramento direto.

Com as derrotas de Peru e Chile (4-0 diante do Brasil), o Equador também garantiu uma vaga no Mundial do Qatar, mesmo tendo perdido por 3-1 no Paraguai, isto porque segue no quarto lugar e soma mais quatro pontos do que o quinto classificado, o Peru.

Na última jornada, Peru, Colômbia e Chile vão lutar pelo posto que dá acesso ao play-off.

O resumo da partida: