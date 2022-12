Di María não guarda boas recordações do ano em que esteve no Manchester United nem de Louis Van Gaal. O internacional argentino considera o neerlandês o pior treinador com quem já trabalhou e essa opinião foi recordada na véspera do jogo entre a Argentina e os Países Baixos, dos quartos de final do Mundial 2022.



O técnico de 71 anos foi confrontado com as declarações do extremo e respondeu com humor. «Lamento que o Di María tenha dito isso. Aqui ao meu lado está sentado um jogador, Memphis Depay, que também esteve comigo no Manchester United teve de lidar com o mesmo, e agora, beijamo-nos na boca. Não vamos fazê-lo agora», referiu, em conferência de imprensa, arrancando gargalhadas aos presentes.



Enquanto o avançado do Barcelona continuava a rir à gargalhada, Van Gaal prosseguiu o raciocínio. «As coisas são assim no futebol. Sim, as pessoas riem-se, mas ele também passou para último [nas minhas opções para o ataque no United]. Não é divertido, acreditem, mas um treinador não toma decisões sem um motivo. Agora vejam como nos tratamos. Ele não quer um beijo na boca, o que é uma pena, mas estamos bem.»



Di María e Louis Van Gaal tem encontro marcado esta sexta-feira, às 19h00, nos quartos de final do Campeonato do Mundo.

Veja o momento: