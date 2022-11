Declarações do selecionador do Uruguai, Diego Alonso, na conferência de imprensa, após a derrota por 2-0 ante Portugal, em jogo da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022:

«A equipa melhorou com a entrada de Pellistri e do De Arrascaeta no segundo tempo. Começou a jogar melhor do que na primeira parte. Mesmo assim, na primeira parte, a melhor oportunidade foi nossa, enquanto eles tiveram o domínio da posse de bola.»

[Equipa do Uruguai defensiva?]: «Os adversários também jogam. No início do jogo, quando estávamos a pressionar alto, não estávamos recuados no campo. No entanto, os adversários também jogam e criam-nos problemas.»

[Gana:] «Vamos atrás da vitória. Confio totalmente nos meus jogadores para poderem fazer o melhor possível. Estou convencido de que o próximo jogo vai ser duro, mas vamos com tudo para ganhar e podermo-nos qualificar.»