Depois de ter voltado à competição, Christian Eriksen foi convocado pelo selecionador da Dinamarca para os encontros de preparação contra a Sérvia e os Países Baixos.



Esta é, sublinhe-se, a primeira vez que o médio é chamado aos trabalhos da seleção dinamarquesa desde a paragem cardiorrespiratória sofrida no Euro 2020, em junho.



Lembre-se que após ter deixado o Inter de Milão, Eriksen assinou pelo Brentford e já participou em três jogos - fez uma assistência no último jogo dos londrinos.



A Dinamarca vai defrontar a Holanda no dia 26 de março e três dias depois, joga contra a Sérvia.





