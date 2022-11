Acabou o Mundial para Thomas Delaney. O médio lesionou-se nos minutos finais da primeira parte do encontro da Dinamarca contra a Tunísia e não recuperará até ao final da prova, revelou o selecionador dinamarquês.



«Vamos sentir falta do Delaney dentro e fora do campo. Os outros jogadores estão prontos e temos uma equipa forte para os próximos jogos», disse Kasper Hjulmand, citado pela Reuters.



Segundo a imprensa dinamarquesa, Delaney enfrenta um período de paragem de quatro semanas.



A Dinamarca empatou sem golos com a Tunísia na primeira jornada do grupo D. Até final da fase de grupos, os dinamarqueses vão defrontar a França e a Austrália.