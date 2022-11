A seleção dinamarquesa não poderá utilizar no treinos, no decorrer do Campeonato do Mundo no Qatar, as camisolas com o slogan «Para Todos», anunciou a federação daquele país em comunicado, após ter sido negado pela FIFA.

«Enviamos um pedido à FIFA, mas não foi a resposta que esperávamos. Lamentamos profundamente a decisão», explicou o diretor executivo do organismo, Jakob Jensen.

No Mundial2022, a Dinamarca irá envergar camisolas de jogo como forma de protesto contra o Qatar, país organizador da competição, que tem sido alvo de bastantes críticas devido aos direitos humanos.