O selecionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, divulgou esta segunda-feira uma primeira lista de 21 jogadores convocados para o Mundial do Qatar 2022, mas deixou em aberto cinco vagas por preencher, que serão anunciadas na próxima semana.

«Há 10 ou 12 jogadores que 'concorrem' para os últimos lugares. Ainda se pode passar muita coisa, é incerto mas é a forma correta de o fazer, para muitos jogadores ainda há um ou dois jogos pela frente e as coisas podem mudar», explicou Hjulmand.

Algumas das ausências notadas são, por exemplo, a do benfiquista Alexander Bah e os habituais Jannik Vestergaard, do Leicester, ou Yussuf Poulsen, do Leipzig. O lateral dos encarnados, diga-se, soma quatro internacionalizações e um golo pela Dinamarca.

A lista final de 26 atletas será anunciada na próxima segunda-feira, véspera da viagem para Doha.

A Dinamarca, recorde-se, integra o grupo D do Mundial 2022, juntamente com França, campeã em título, Tunísia e Austrália, tendo estreia marcada na fase final para 22 de dezembro, frente aos tunisinos.

Lista provisória de 21 jogadores:

Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Nice) e Oliver Christensen (Hertha Berlim).

Defesas: Daniel Wass (Brøndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (FC Barcelona), Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace) e Victor Nelsson (Galatasaray).

Médios: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Sevilha), Christian Eriksen (Manchester United) e Mathias Jensen (Brentford).

Avançados: Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (Sevilha), Jonas Wind (Wolfsburgo) e Andreas Cornelius (Copenhaga).