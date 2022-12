O CEO do Mundial 2022 está a ser criticado por vários grupos de direitos humanos, após comentários «insensíveis» sobre a morte de um trabalhador migrante no Qatar.

Primeiro, as palavras da polémica.

Em declarações à Reuters, Al Khater questionou a importância que está a ser dada pela comunicação social a este tema.

«Isso é algo sobre o qual quer falar agora?», começou por questionar. «A morte é uma parte natural da vida, seja no trabalho ou durante o sono. Tudo bem, um trabalhador morreu. As nossas condolências vão para a sua família. No entanto, para mim é estranho que queira focar-se nisso para a primeira pergunta», prosseguiu.

«A morte deste trabalhador tem sido um grande assunto durante este Mundial. Tudo o que foi dito sobre este episódio é absolutamente falso. Temos de enfrentar esta negatividade em torno do Mundial. Estamos um pouco desapontados com o facto de os jornalistas terem exacerbado esta falsa narrativa. E, honestamente, acho que muitos jornalistas precisam de refletir porque é que estão a tentar falar sobre este assunto há tanto tempo», acrescentou.

A resposta das associações dos direitos humanos

Rothna Begum, a porta-voz da Human Rights Watch, acusou Al Khater de insensibilidade, em declarações reproduzidas pela BBC: «O comentário da autoridade do Qatar demonstra um desrespeito insensível pelo trabalhador migrante que morreu.»

Também a Amnistia Internacional, pela voz de Ella Knight, reagiu a estes comentários.

«Infelizmente, o Sr. Al Khater está errado quando diz que todas as fatalidades são investigadas. Isso não é verdade. Nós e outras organizações pedimos há anos que as autoridades do Qatar investiguem estas mortes dos trabalhadores, sem sucesso. Em vez disso, continuam a atribuir um grande número de mortes a ‘causas naturais’, apesar dos claros riscos à saúde que trabalhar nestas temperaturas extremas trazem», defendeu.

Refira-se que a morte do trabalhador em questão foi noticiada pelo The Athletic. Segundo a publicação, trata-se de um cidadão filipino que faleceu devido a uma queda enquanto fazia reparos nas instalações de treino da Arábia Saudita. A FIFA informou que já tem conhecimento do acidente e que está em contacto com as autoridades para solicitar mais detalhes, ainda de acordo com a BBC.