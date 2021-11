O selecionador da Sérvia, Dragan Stojkovic, sublinhou este sábado que a sua seleção está em Lisboa apenas com o objetivo de garantir a qualificação direta para o Mundial 2022 de futebol, tendo para isso de vencer Portugal (domingo, 19h45), na última jornada do grupo A.

«A Sérvia vem só com um objetivo, que é chegar ao Mundial. Uma equipa como Portugal, jogando em casa, não vai procurar apenas o empate. Vai jogar para ganhar e tem o mesmo objetivo da Sérvia. Nenhuma das equipas perdeu nesta fase de qualificação, portanto chegou a hora da decisão», afirmou Stojkovic, em conferência de imprensa, elogiando a seleção comandada por Fernando Santos.

«Portugal tem uma equipa muito forte e temos de jogar muito concentrados. Temos de fazer um grande jogo. Estamos bem preparados. Independentemente do nome e da valia do adversário, queremos jogar de forma agressiva e ofensiva. Não vamos mudar a nossa forma de jogar e vamos jogar para conseguir o resultado que nos interessa», antecipou.

Portugal lidera com 17 pontos, os mesmos da Sérvia, mas tem vantagem na diferença de golos. À equipa das quinas, basta o empate no Estádio da Luz, para selar a qualificação direta para o Qatar. Por isso, Stojkovic defendeu que Portugal parte em vantagem «por jogar em casa, mas também por poder jogar com dois resultados, o empate ou a vitória».

Tadic: «Não penso que seja problema não contarem com o Pepe»

Dusan Tadic, uma das referências da seleção da Sérvia e jogador do Ajax, salientou, na antevisão, que «Portugal tem muitos e bons jogadores, como Cristiano Ronaldo ou Rúben Dias» e acredita que a ausência de Pepe não tira poder ao adversário.

«Vamos tentar fazer tudo para anular a qualidade deles e mostrar o que valemos. Portugal tem muito bons jogadores em todas as posições. Não penso que seja um problema para eles não contarem com o Pepe. Acredito que vai ser um grande jogo», analisou.

Portugal e Sérvia jogam no domingo, a partir das 19h45, no Estádio da Luz, que já se encontra repleto de bandeiras portuguesas distribuídas por todos os lugares do recinto, como foi possível observar durante o treino de adaptação da formação dos Balcãs.