A FIFA vai analisar os relatórios do Senegal-Egito, devido à projeção de raios laser sobre os jogadores egípcios, que acabaram eliminados do Mundial 2022 nas grandes penalidades.

«A FIFA está agora no processo de análise dos relatórios oficiais do jogo de qualificação para o Mundial. A informação relevante será avaliada pelos órgãos disciplinares competentes para se decidir que passos serão tomados», afirmaram à agência EFE fontes do organismo que tutela o futebol mundial.

Os focos de luz verde foram apontados às caras dos futebolistas visitantes ao longo da partida, mas com especial destaque no momento decisivo da marcação dos penáltis, com Mo Salah a ser um dos principais visados.

Note-se que, após um triunfo da seleção orientada por Carlos Queiroz – entretanto de saída – na primeira mão, o Senegal assegurou a presença no Qatar com uma vitória por 1-0 e posterior desempate na marca dos onze metros (3-1).