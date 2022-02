Ao vencer El Salvador por 2-0, o Canadá ficou muito perto do Mundial 2022: bastam dois pontos em três jornadas para garantir a segunda presença na fase final desta competição.

Apontado por Atiba Hutchinson, que está a poucos dias de festejar o 39.º aniversário, o primeiro golo do triunfo canadiano foi caricato: após um cruzamento da direita, o jogador do Besiktas conseguiu mergulhar para o desvio de cabeça, mas a bola foi ao poste. Depois, porém, ressaltou nas pernas de um defesa e seguia na direção da linha de fundo, mas bateu novamente em Hutchinson, caído no chão, e entrou na baliza com um efeito caprichoso.

Ora veja: