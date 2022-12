Antigo internacional francês, Patrick Vieira criticou Emiliano Martínez, acusando o guarda-redes argentino de alguns excessos nos festejos do Mundial 2022.

Citado pelo The Guardian, o agora treinador do Crystal Palace afirmou mesmo que o comportamento do guardião do Aston Villa foi «estúpido».

«Algumas das imagens que eu vi do guarda-redes da Argentina apagam um bocadinho a conquista deles, na minha opinião», começou por dizer.

«Acho que eles não precisavam de fazer aquilo. Não se pode controlar as emoções das pessoas, mas foi uma decisão estúpida do Martínez», continuou.

Entre algumas provocações, Emiliano Martínez pediu um minuto de silêncio por Mbappé e, já na Argentina, exibiu um bebé com a cara do internacional francês.