O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta quinta-feira que é contra um eventual boicote ao Mundial do Qatar, porque considera que o torneio poderá ajudar o país a mudar no que concerne aos direitos humanos.

«Não sou a favor de um boicote ao Mundial. Essas questões deveriam ser colocadas antes, no momento em que se atribuem os jogos ou competições», disse Macron num evento em Banguecoque.

O governante francês reiterou que será bom para o Qatar receber o Campeonato do Mundo, por ser o primeiro organizado no mundo árabe e porque a competição tem levado à implementação de algumas «reformas».

O presidente francês, que chegou na quarta-feira a Banguecoque, onde participará como convidado na cimeira de cooperação económica Ásia-Pacífico (APEC), insistiu que o desporto «não deve ser politizado».

O Mundial 2022, que se inicia no domingo e decorrerá até 18 de dezembro no Qatar, continua a gerar debate, no que diz respeito às condições dos trabalhadores, ao impacto ambiental dos estádios climatizados, ao papel da mulher ou aos direitos das minorias, nomeadamente LGBTQ+.