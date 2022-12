Enzo Fernández e Julian Álvarez, ambos formados no histórico River Plate, foram dois dos maiores destaques da Argentina no Mundial 2022. O treinador das camadas jovens do clube de Buenos Aires, Gabriel Rodríguez, confessou estar «emocionado» ao ver o percurso dos dois futebolistas com quem trabalhou.

«Vê-los vencer é muito comovente, porque conheci-os ainda muito jovens e terem levantado a taça de campeões do mundo é algo que ficará na minha mente até aos últimos dias da minha vida», admitiu o técnico de 62 anos, em declarações à agência noticiosa EFE.

Enzo, que no próximo dia 17 de janeiro completa 22 anos, e Álvarez, que já tem 22, são dois dos rostos do êxito do terceiro título mundial da Argentina, depois das conquistas de 1978 e 1986.

«Somos treinadores e queremos que os rapazes se saiam muito bem, mas prever que isto lhes iria acontecer nestas idades… Sinceramente, não pensei que eles fossem viver esta realidade. Isso é o que nos enche de satisfação», vincou o treinador.

O coordenador das camadas jovens do emblema ‘millonario’, que descobriu talentos como Marcelo Gallardo, Javier Saviola ou Pablo Zabaleta, 'caçou' Enzo Fernández quando este tinha somente seis anos e alinhava no Recova, um modesto clube de bairro de San Martin, na província de Buenos Aires.

«Baixinho e algo gordinho», assim era o atleta do Benfica, atualmente com 1,78 metros, e que passou por algumas dificuldades até se impor no River Plate, encontrando o seu espaço, na equipa B, aos 17 anos, até chamar a atenção de Marcelo Gallardo, mas já depois de um empréstimo.

«Enzo deu-me a entender, uma ou duas vezes, que queria sair do clube, não porque o quisesse, mas porque queria jogar, mas eu nunca lhe quis dar o passe. Sempre confiei nele e sempre soube que, mais tarde ou mais cedo, se ia impor», frisou Gabriel Rodríguez.

Note-se que, em 2020, o médio foi emprestado ao Defensa e Justicia até voltar ao River Plate e se transferir para o Benfica, já no último verão.