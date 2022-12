O golo de Enzo Fernández ao México, no triunfo da Argentina por 2-0, na fase de grupos do Mundial 2022, está entre os candidatos ao prémio de melhor golo da competição.

Com dois tentos, Richarlison (Brasil) é o mais representado nesta lista, que conta ainda com Al-Dawsari (Arábia Saudita), Cody Gakpo (Países Baixos), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (França), Seung-Ho (Coreia do Sul), Neymar (Brasil) e Aboubakar (Camarões).

A votação é aberta aos adeptos e decorre no site da FIFA.

Note-se que Enzo pode juntar esta distinção à medalha de campeão do mundo e ao prémio de melhor jogador jovem do torneio.