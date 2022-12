Com a conquista do Mundial 2022, após a vitória sobre França, os argentinos Enzo Fernández e Nicolás Otamendi, do Benfica, tornaram-se os primeiros jogadores a sagrarem-se campeões do Mundo a atuar em Portugal.

Na liga portuguesa, de resto, já alinharam vários campeões do mundo, tais como, o brasileiro Anderson Polga (Sporting), os espanhóis Iker Casillas (FC Porto) e Joan Capdevila (Benfica), o francês Adil Rami (Boavista) e o alemão Julian Draxler, que está atualmente no Benfica, mas todos eles chegaram ao campeonato luso com esse estatuto.

Enzo Fernández, note-se, foi ainda eleito o melhor jovem jogador da competição.