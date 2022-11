Enner Valencia foi a figura do dia um do Mundial 2022, no Qatar, ao bisar na vitória do Equador, por 2-0, ante a seleção anfitriã da competição.

O avançado de 33 anos, que joga no Fenerbahçe, da Turquia, atualmente treinado pelo português Jorge Jesus, abriu o marcador de penálti (16m) e fez o segundo golo aos 31 minutos. Só não foi uma tarde perfeita para Valencia porque saiu com queixas físicas: bem aguentou após um lance com Karim Boudiaf na primeira parte, mas saiu tocado aos 76 minutos.

O equatoriano, que já tinha brilhado no Mundial 2014, no Brasil, com três golos em três jogos, tornou-se no mais caro equatoriano vendido ao estrangeiro, em 2013, quando se mudou do Emelec, uma das equipas mais importantes do país, para o Pachuca, do México, por 4,5 milhões de euros. E, a partir daí, foi numa curva ascendente, no meio de uma história de vida tocante.

Com limitados recursos económicos na infância, Enner vendia leite até começar a sua carreira futebolística, que lhe deu abrigo e comida. A sua atribulada vida pessoal inclui dois casamentos falhados, vários filhos, o rapto da sua irmã devido à sua popularidade, e um processo de pensão familiar. No meio de tudo isto a veia goleadora permanece intacta e teve mais uma prova disso no primeiro jogo no Qatar.

Este texto foi baseado no perfil de Enner Valencia que pode ler no dossier dedicado à seleção do Equador, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.