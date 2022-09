Japão e Equador empataram sem golos, esta terça-feira, numa partida de preparação para o Campeonato do Mundo de 2022.



Refira-se que Hidemasa Morita, jogador do Sporting, não foi utilizado pelo selecionador nipónico, Hajime Moriyasu.



O Japão está integrado no grupo E do Mundial 2022 juntamente com Espanha, Costa Rica e Alemanha. Por seu turno, o Equador vai competir no grupo A com Qatar, Países Baixos e Senegal.