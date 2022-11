A importância de Enner Valencia na seleção do Equador não se mede apenas pelo «bis» que deu a vitória sobre o Qatar, no jogo de abertura do Mundial 2022 (2-0).

O avançado do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, marcou os últimos cinco golos do Equador em Campeonatos do Mundo. Se marcar o próximo golo da seleção sul-americana na prova, iguala um recorde que pertence a Eusébio (mas não só).

Portugal teve seis golos seguidos em Mundiais apontados pelo mesmo jogador: o 'Pantera Negra'.

De acordo com o «MisterChip», conta de twitter especializada em estatísticas e dados históricos, só mais dois jogadores conseguiram uma sequência assim: o italiano Paolo Rossi e o russo Oleg Salenko.

De referir que Portugal teve ainda uma sequência de cinco golos em Mundiais apontados pelo mesmo jogador: Cristiano Ronaldo. O capitão marcou o último golo da Seleção em 2014 e marcou os quatro primeiros tentos da equipa das quinas na edição de 2018.