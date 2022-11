Mais uma vez decisivo, Enner Valencia fez história na tarde desta sexta-feira, com o golo do empate (1-1) do Equador frente aos Países Baixos, da segunda jornada do grupo A do Mundial 2022.

Tudo porque o avançado do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, marcou os últimos seis golos da seleção equatoriana em Campeonatos do Mundo, e igualou uma marca apenas antes alcançada por três jogadores.

Desde logo por Eusébio, que no Mundial de 1966 marcou seis golos por Portugal, sem que mais nenhum jogador português festejasse.

Além do Pantera Negra, também o italiano Paolo Rossi e o russo Oleg Salenko haviam conseguido este feito.