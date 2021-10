De irregular, esta Colômbia não se pode apelidar.

Os cafeteros despedem-se desta ronda tripla de jogos em outubro a contar para a qualificação para o Mundial 2022 com três empates, todos a zeros.

Esta noite, com os portistas Matheus Uribe – saiu à hora de jogo – e Luis Díaz no onze inicial, a formação colombiana registou esse mesmo resultado na receção ao Equador, que contou com Gonzalo Plata, emprestado pelo Sporting ao Valladolid, na última meia-hora.

Nos minutos finais, o árbitro apitou até um penálti a fazer da equipa equatoriana, mas, depois de vários minutos a consultar o VAR, reverteu a decisão devido a um fora de jogo.

O VAR voltou a ser protagonista nos descontos: Yerry Mina marcou para a Colômbia aos 90+10 minutos, mas o lance foi invalidado por mão na bola do central – final de loucos em Barranquilla.

De resto, é a primeira vez que uma seleção sul-americana regista três nulos consecutivos numa qualificação para o Mundial, de acordo com o jornalista MisterChip.

Com este resultado, o Equador é terceiro classificado, à condição, com mais um ponto do que a Colômbia, que é quarta, também à condição.