O pontapé de saída do Mundial 2022 está agendado para 20 de novembro, com a realização do Qatar-Equador.

Nesta segunda-feira, a menos de três meses do arranque da prova, duas das principais marcas desportivas divulgaram oficialmente camisolas das seleções que equipam para o Campeonato do Mundo.

Os equipamentos principais e secundárias de seleções como Argentina, Alemanha ou Espanha já foram confirmados. Em outros casos, foram divulgadas apenas as camisolas alternativas.

Curiosamente, uma das marcas apostou num design simplista, com bastantes semelhanças entre os equipamentos secundários das suas 12 seleções. Aliás, 10 das 12 camisolas são brancas. Gana e Senegal são exceções.



Recorde-se que os desenhos de vários equipamentos, incluindo os portugueses, foram sendo veiculados aos longo das últimas semanas, ainda sem oficialização.

CONFIRA AQUI TODOS AS CAMISOLAS OFICIAS PARA O MUNDIAL 2022.