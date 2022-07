O site Footyheadlines divulgou imagens da camisola que o Brasil poderá vir a utilizar no Mundial2022 que vai decorrer no final do ano no Qatar.



Segundo o site especializado em equipamentos, a camisola vai manter o amarelo tradicional, mas recuperou os tons de verde nas mangas e no colarinho. Um equipamento que faz recordar o que o Escrete utilizou na caminhada até à conquista do título mundial em 2022, na Coreia do Sul e Japão.



Veja a camisola na galeria associada ao artigo.