A Rússia é a nova líder isolada no grupo H da qualificação europeia para o Mundial 2022, depois da vitória na Eslovénia por 2-1 e de ter beneficiado do empate caseiro da Croácia ante a Eslováquia (2-2). Faltam duas de dez jornadas, com seis pontos em jogo.

Em Osijek, um livre de Luka Modric, aos 71 minutos, salvou a Croácia de males maiores. O médio ‘inventou’ um livre direto, ao colocar a bola no único espaço possível entre a barreira, a meia altura, para fazer o 2-2 final.

O golo de Modric:

Antes, Schranz (20m) deu vantagem à Eslováquia, Kramaric empatou (25m) e Haraslin tinha dado a segunda vantagem aos eslovacos (45m), que acabou por escapar. De resto, a Eslováquia ficou mesmo matematicamente afastada do Mundial 2022, tal como a Eslovénia.

Em Maribor, Diveyev (28m) e Dzhikiya (32m) deram vantagem de dois golos à Rússia, que viu reduzida a vantagem quando Sporar, avançado ligado ao Sporting, assistiu Ilicic para o 1-2 final, aos 40 minutos. Na segunda parte, Kurtic ainda fez o empate, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo.

No duelo entre os dois últimos classificados, houve empate a dois golos no Chipre-Malta. Zach Muscat, jogador do Casa Pia, fez o primeiro golo de Malta, aos 53 minutos, na circunstância o 1-1. Antes, Papoulis deu vantagem aos cipriotas (7m), que deixaram escapar outra vantagem mais tarde: Sotiriou fez o 2-1 (80m), mas Degabriele evitou a derrota de Malta (90+8m).

De notar que, na última jornada, há um Croácia-Rússia (14 novembro) que pode ser decisivo, caso a Croácia não comprometa na deslocação a Malta (11 novembro)