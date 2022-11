Ferran Torres marcou dois golos na goleada da Espanha à Costa Rica. Imediatamente depois de bater ou penálti que Jordi Alba sofreu, o internacional espanhol dedicou o golo à sua namorada, filha do selecionador Luis Enrique.



O extremo do Barcelona mantém um relacionamento com Sira Martínez há mais de um ano. A filha de Luis Enrique, de 22 anos, estuda Gestão de Empresas na Universidade da Catalunha e é praticante de hipismo, sendo a atual campeã nacional espanhola nas categorias jovens.



O relacionamento entre ambos já foi abordado em tom de brincadeira pelo selecionador de Espanha numa das transmissões que faz na «Twitch». «Quem é a minha extensão em campo? Ferran Torres, caso contrário a minha filha corta-me a cabeça», disse, entre risos.



Pode ver a dedicatória de Ferran na foto que ilustra o artigo.



«La Roja» goleou a Costa Rica por 7-0.