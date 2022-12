O selecionador espanhol Luis Enrique só soube que durante três minutos a Espanha esteve eliminada do Mundial, num momento em que perdia com o Japão e a Costa Rica vencia a Alemanha, na conferência de imprensa após a partida.

O treinador mostrou-se surpreendido na conferência de imprensa quando questionado sobre como reagiu ao receber essa informação durante o jogo.

«Como? Estivemos eliminados? Não sabia, estou a ser honesto. Só estou concentrado no nosso jogo. Imagina! Se soubesse tinha-me dado um enfarte», reagiu.

Luis Enrique revelou ainda a insatisfação por ter perdido o primeiro lugar do grupo, mesmo que isso signifique «fugir» à Croácia e defrontar Marrocos.

«Não estou contente, com nada. Queria ser primeiro no grupo, mas o Japão, em cinco minutos, fez-nos dois golos e, em 10 minutos, fugiu-nos. O jogo começou bem, controlámos a primeira parte. Mas, depois do nosso golo, quisemos fechar o encontro, e não podia ser. Falámos de nos mantermos atentos, sabíamos que iam atacar. Não soubemos gerir isso».