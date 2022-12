Pablo Sarabia foi o trunfo de Luis Enrique para os penáltis no jogo da Espanha frente a Marrocos, dos oitavos de final do Mundial 2022, mas a jogada acabou por não correr bem.

O antigo jogador do Sporting, agora no PSG, acabou por ser o primeiro espanhol a ir para a marca dos onze metros, mas atirou ao poste. No final da partida, o selecionador espanhol assumiu que se arrepende da gestão feita com Sarabia.

«Só tenho arrependimentos com um jogador, o Sarabia. Fui muito injusto com ele. Meti-o apenas para marcar o penálti e ele em poucos segundos gerou duas ocasiões. Equivoquei-me totalmente», disse Luis Enrique, em conferência de imprensa.

«É o único arrependimento que tenho, o único castigo, digamos. Mas claro que tenho de estar sempre a tomar decisões. Agora mudava isso, tinha-lhe dado bastante mais minutos neste jogo», acrescentou.

A Espanha, refira-se, acabou por perder nos penáltis diante da seleção marroquina.