A goleada por 7-0 à Costa Rica representou a vitória mais dilatada da seleção espanhola em campeonatos do mundo.

Até esta quarta-feira, a maior goleada da «Roja» havia sido alcançada ainda no século passado: 6-1 diante da Bulgária no encerramento da fase de grupos do Mundial 1998.

Tão impressionante como os números da goleada foi a eficácia do conjunto de Luis Enrique, que em oito remates à baliza costa-riquenha marcou sete vezes: nunca tinha acontecido, segundo a Opta, pelo menos desde 1966.