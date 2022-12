Pablo Sarabia reagiu esta quinta-feira à eliminação da Espanha do Mundial 2022, no mesmo dia em que a Federação daquele país anunciou a saída de Luis Enrique do comando técnico da la roja, assim como o seu sucessor: Luis de la Fuente.

O antigo jogador do Sporting, agora no Paris Saint-Germain, foi lançado nos instantes finais do prolongamento, enviou uma bola ao poste e depois acabou por falhar o primeiro remate no desempate por penáltis.

No final do encontro, de resto, Luis Enrique reconheceu que tinha sido injusto com Sarabia.

«Passaram dois dias e continua a ser difícil assimilar… raiva, tristeza e a sensação de que este grupo podia ter chegado muito mais longe. Mas o futebol é assim e nem sempre as coisas saem bem», começou por dizer.

«É duro falhar o primeiro penálti da carreira nesta situação, mas sem dúvida que voltava a batê-lo se tivesse essa opção, sem pensar. Obrigado a todas as pessoas que nos apoiaram em todos os momentos e obrigado por todas as mensagens de ânimo, fazem-nos sentir orgulhosos. Vamos voltar mais fortes, a união faz a força e este grupo está mais unido do que nunca. Vamos, Espanha!», acrescentou.