A saúde mental é cada vez mais uma preocupação não só da população em geral, mas também dos atletas de alta competição. Como lidam os jogadores com as críticas ou com os erros graves que cometem? Muitos recorrem a psicólogos como é o caso de Eric García.



«Onde procuro refúgio? Junto da minha família. Falo muito com o meu pai e tenho um psicólogo, mas a estratégia é não falar muito sobre as críticas», começou por dizer o defesa, em entrevista à Marca.



«O trabalho da imprensa é comentar o que acontece em campo de uma forma mais ou menos brusca, mas o que tenho de fazer é tentar dar o melhor de mim. Não leio jornais, sinceramente. Mas as coisas chegam-te sempre e quando uma crítica magoa, penso sempre nas outras pessoas. Se lhes fizessem essas críticas, como se sentiriam? Somos jogadores, estamos muito expostos e vamos ter dias melhores e piores. Mas dou sempre 100 por cento e isso chega», acrescentou.

O jogador do Barcelona confessou que se calhar Espanha ainda não o conhece. «Suponho que a culpa seja minha. Estou numa condição física muito melhor do que no ano passado. Vivi um ano complicado no City porque não joguei e estava sem ritmo, mas agora sinto-me bem», admitiu.



Convocado por Luis Enrique para o Mundial 2022, Eric García ainda procura a estreia na competição. Nos dois jogos já disputados por «La Roja», Laporte e Rodri formaram a dupla de centrais.