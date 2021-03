Pedro Porro estreou-se pela seleção principal de Espanha no jogo contra a Geórgia e não escondeu a emoção após o apito final. Numa entrevista ainda no relvado, o lateral-direito do Sporting confessou que cumpriu um sonho.



«Soube que ia jogar na última reunião antes do jogo. É um sonho tornado realidade porque lutei desde pequeno para alcançar este grande prémio. Estou muito agradecido ao mister e a toda a seleção pela escolha. Espero que tenha sido a primeira de muitas», começou por dizer aos canais oficiais da Federação espanhola.



De seguida, o defesa de 21 anos não escondeu as lágrimas e teve mesmo de interromper a entrevista por breves segundos.



«Dedico a quem sempre me apoio: à minha família, aos meus amigos e à minha companheira. Eu é que faço o meu trabalho, mas ele são muito importantes... Perdão», refere antes de deixar de conseguir falar.



Veja: