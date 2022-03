As seleções dos Estados Unidos e do México estão "com um pé" na fase final do Mundial 2022 no Qatar, depois de, na noite de domingo, terem vencido os respetivos jogos da 13.ª e penúltima jornada da última fase de grupos da CONCACAF, ante Panamá e Honduras.

Os Estados Unidos golearam o Panamá por 5-1, num jogo em que Christian Pulisic, jogador do Chelsea, foi a grande figura com um hat-trick, construído com golos aos 17, 45+4 e 65 minutos, os dois primeiros de penálti.

Em Orlando, Paul Arriola (23m), e Jesús Ferreira (27m) apontaram os outros tentos dos anfitriões, enquanto os panamianos reduziram aos 86, por Aníbal Godoy.

Já o México sofreu para vencer nas Honduras, algo que conseguiu graças a um tento de Edson Álvarez, jogador do Ajax, aos 70 minutos.

Já a Costa Rica assegurou, no mínimo, o quarto lugar na CONCACAF - o de acesso ao play-off intercontinental com o vencedor da Oceânia - depois de triunfar ante El Salvador (1-2). Anthony Contreras deu vantagem aos visitantes (30m), Cristian Gil respondeu com o empate (31m) e o ex-Sporting Joel Campbell marcou aos 45+1m, para o resultado final, numa noite que começou com o apuramento do Canadá para o Mundial 2022.

Nesta altura, o Canadá lidera com 28 pontos, seguido de Estados Unidos e México, ambos com 25. A Costa Rica é quarta classificada, com 22 pontos. Face a uma diferença de golos muito favorável, os Estados Unidos (21-8) podem até perder na quarta-feira por cinco golos na Costa Rica (11-8), enquanto os mexicanos (15-8) não devem igualmente precisar de pontuar na receção a El Salvador.

Na fase final, já estão 20 seleções.