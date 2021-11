O México foi derrotado em Cincinnati pela seleção dos Estados Unidos. Christian Pulisic e Weston McKennie, dois dos maiores nomes da seleção da casa, marcaram os dois golos do jogo já nos últimos 15 minutos.



Tecatito Corona foi titular no lado direito do ataque mexicano e saiu aos 75 minutos. O jogador do FC Porto não esteve em plano de destaque, confirmando um abaixamento de forma peocupante.



Reggie Cannon, lateral do Boavista, foi suplente não utilizado nos EUA. O resultado deixa as seleções empatadas na tabela da CONCACAF, com sete jogos ainda por disputar. Logo atrás surge o Canadá, que venceu a Costa Rica por 1-0: golo de Jonathan David; Steven Vitória e Stephen Eustáquio jogaram os 90 minuos.



Nos outros dois jogos, El Salvador e Jamaica empataram 1-1, enquanto o Panamá foi ganhar às Honduras por 3-2.



CLASSIFICAÇÃO (7 jornadas):



1. EUA: 14 pontos

2. México: 14 pontos

3. Canadá: 13 pontos

4. Panamá: 11 pontos

5. Costa Rica: 6 pontos

6. Jamaica: 6 pontos

7. El Salvador: 6 pontos

8. Honduras: 3 pontos



VÍDEO: os golos de Pulisic e McKennie no EUA-México