21 anos depois, o México perdeu frente ao Canadá, e caiu para o terceiro lugar da zona de apuramento da CONCACAF para o Mundial 2022.



Na neve de Edmonton, os canadianos, com o pacenses Eustáquio de início, entraram melhor na partida e criaram um par de situações para chegar ao golo. O golo tardou, mas apareceu em cima do intervalo: Ocho não susteve o disparo de Johnston e Larin marcou na recarga.

O avançado do Besiktas acabaria por se tornar no herói do encontro. Larin fez o 2-0 logo aos 52 minutos após um cruzamento perfeito de Eustáquio. O melhor que o México conseguiu foi reduzir por Héctor Herrera depois um passe com régua e esquadro de Corona - jogou todo o encontro enquanto Steven Vitória (Moreirense) entrou aos 37 minutos.



A «Tri» foi alcançada pelo Panamá que derrotou El Salvador por 2-1. Por sua vez, os Estados Unidos perderam a liderança da fase de apuramento para o Canadá depois de um empate (1-1) na Jamaica.



A Costa Rica, que bateu as Honduras por 2-1, ainda sonha com o apuramento, apesar de ter nove pontos e de estar a cinco de Panamá e México e a seis dos Estados Unidos.



O resumo do Canadá-México: