Hoje, Exequiel Palacios vive tempos de felicidade com a seleção argentina. Vive também feliz em Leverkusen com a companheira Yesica Frías, mas o antigo médio do River Plate já foi mais vezes notícia pelo que fez fora de campo do que propriamente dentro dele.

Em 2018, Palacios saltou para as manchetes das publicações cor de rosa por causa das suas relações amorosas. É que o médio, na altura no River Plate, tinha três namoradas ao mesmo tempo e, mais incrível, é que elas descobriram uma das outras pela TV. Parece um filme de Hollywood, mas foi a realidade na Argentina.

Apresentadora da meteorologia e influenciadora, Sol Pérez revelou que estava num relacionamento com um jogador do River Plate. Mesmo sem revelar o nome, facilmente se concluiu que se tratava de Exequiel Palacios. A notícia correu pela Argentina por serem duas personalidades famosas, mas quando Sol Pérez estava no programa Los Ángeles de la Mañana, da Eltrece, a falar do relacionamento, descobriu que afinal…havia outra [vídeo no final da página].

Uma das interlocutoras, Yanina Latorre, disse-lhe mesmo: «Mas Palacios tem namorada.» Ao que Sol Pérez retorquiu «não, não tem namorada», para depois ser confrontada pela fotografia de Palacios com outra mulher.

«Ele tem namorada. Eu falei com a família dela, chama-se Karen Gramajo, namora com ele há dois anos. É manicure e vive em José Léon Sanchez. Conhece-o do bairro há quatro anos. Não sei se acabaram na sexta-feira [altura em que saíram as primeiras notícias, três dias antes do programa], mas estão destroçados», disse Latorre.

Sol Pérez respondeu: «Não tem namorada, posso assegurar-te. Eu não tenho namorado, não peço fidelidade a ninguém nem exclusividade. Estou muito bem e confio na pessoa com quem estou.»

A cara de Sol Pérez já dizia muita coisa sobre a situação, mas as coisas ficaram ainda piores quando após o programa o apresentador Angel de Brito ter feito uma publicação no twitter na qual dava conta: «A namorada de Palacios terminou a relação porque soube pela televisão que o jogador visitava Sol Pérez.»

La novia de Ezequiel Palacios terminó la relación porque se enteró por la tele, que el jugador visitaba a Sol Perez pic.twitter.com/4QHto6PhUv — ANGEL (@AngeldebritoOk) August 20, 2018

O enredo adensou-se ainda mais quando uma terceira mulher apareceu após as primeiras revelações de Sol Pérez. No programa de rádio El Show del Espectáculo , Juliana Orellano contou como Palacios se encontrava com ela, ao mesmo tempo que mantinha uma relação com Sol Pérez [e Karen Gramajo].

«Não fazia ideia da existência da antiga namorada [Karen]. Vi-o um par de vezes, há uns dois meses, tivemos sexo, depois vi as notícias da Sol Pérez na TV e disse: “Foi ao mesmo tempo, as datas coincidem.” Não era nada sério, mas fiquei furiosa», disse a bailarina e cantora.

Orellano contou ainda que Palacios a contactou por Instagram. «Começámos a falar e a encontrarmo-nos no meu apartamento. Ele joga sempre como visitante. Quando vi a Sol Pérez a falar, fiquei furiosa e bloqueei-o em todo o lado. Disse-lhe que era um idiota!.»

Palacios foi uma das figuras do meio-campo do River Plate de Gallardo, até que saiu para a Alemanha. Estreou-se aos 16 anos pelos Millonarios e tem como ídolo Toni Kroos. Antes da ida para o Qatar, questionava: «Há recursos humanos, jogadores, e temos o melhor do mundo. Como não podemos estar entusiasmados?»

Hoje, Palacios voltou a ser notícia pelo que faz em campo. Jogou frente à Austrália nos oitavos de final e fora das quatro linhas parece ter estabilizado. Sol Pérez casou-se e quanto às outras duas mulheres da história: nada mais se sabe delas.

