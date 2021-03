Dias depois de ter perdido na Eslovénia, a Croácia, vice-campeão mundial, venceu o Chipre por 1-0 e somou os primeiros três pontos no grupo H da fase de apuramento para o Mundial.

Num jogo em que Modric fez história ao tornar-se no jogador croata com mais internacionalizações de sempre, com 135, o único golo da partida foi apontado por Mario Pasalic, aos 40 minutos.

Apesar da vitória, a Croácia está no terceiro posto, ao fim de duas jornadas e, por isso, fora dos lugares de apuramento, que são ocupados pela Rússia, com seis pontos em dois jogos, e pela Eslovénia que perdeu com a Rússia neste sábado.