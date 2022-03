Recuperado da covid-19, Mehdi Taremi viajou até ao Irão, fez cerca de 12 mil quilómetros, mas foi dispensado pelo selecionador Dragan Skocic.



Assim, o avançado do FC Porto vai falhar o encontro da seleção persa frente ao Líbano, esta terça-feira, o último do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022.



Lembre-se que Taremi testou positivo à covid-19 a poucas horas do dérbi da Invicta entre Boavista e FC Porto. Esteve em isolamento desde então, tendo falhado o jogo do Irão na Coreia do Sul.