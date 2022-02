O Irão, que na quinta-feira garantiu o apuramento para o Mundial 2022, voltou a vencer esta terça-feira na qualificação asiática, com novo golo do avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, a dar os três pontos aos persas, desta vez ante os Emirados Árabes Unidos.

No duelo da oitava jornada desta fase de qualificação, Taremi fez o único golo do encontro, disputado em Teerão, aos 44 minutos de jogo: foi num remate de pé esquerdo, na área, após um cabeceamento de Gholizadeh que tinha batido no poste.

Na segunda parte, Moharrami viu o segundo amarelo e foi expulso, aos 49 minutos, mas o Irão segurou a vantagem.

O golo de Taremi:

Na quinta-feira, Taremi já tinha decidido o duelo ante o Iraque, com o golo da vitória por 1-0, no resultado que garantiu matematicamente a qualificação dos iranianos para o Mundial a disputar no Qatar.

O Irão segue assim líder, com 22 pontos, mais dois do que a Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, que por sua vez selou o apuramento para o Mundial 2022 esta terça-feira, ao vencer a Síria. Líbano e Iraque empataram a uma bola no outro jogo do dia.

Estão assim decididas, neste grupo de qualificação da Ásia, as duas vagas diretas. O terceiro classificado deste grupo vai disputar um play-off com o terceiro classificado do outro grupo da qualificação asiática – nesta altura é a Austrália – e o vencedor deste mesmo play-off vai depois disputar um play-off intercontinental para lutar pelo acesso ao Mundial 2022. Para já, faltam duas jornadas nesta fase de grupos, a disputar em março, dias 24 e 29.