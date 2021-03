A Federação de Futebol do Kosovo (FFK) informou que a sua seleção disputará o jogo contra Espanha, a contar para a qualificação para o Mundial 2022, depois de ter recebido a garantia de que poderá utilizar os símbolos nacionais.



«O presidente [da federação kosovar], Agim Ademi, recebeu hoje uma chamada telefónica da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF]. A RFEF (...) confirma que o jogo Espanha-Kosovo realizar-se-á de acordo com as regras e protocolo da FIFA e da UEFA», informou o organismo, em comunicado.

A federação balcânica condenou na terça-feira uma publicação no Twitter oficial da seleção espanhola de futebol, no qual o Kosovo, cuja independência não é reconhecida pela Espanha, era designado de «território do Kosovo».

A FFK exigiu uma «retificação célere» da terminologia utilizada e ameaçou não disputar o jogo do grupo B de apuramento, marcado para 31 de março, caso não fossem respeitadas as normas da UEFA relativas à apresentação do hino e da bandeira nacional.