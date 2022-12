Fernando Santos foi surpreendido com a notícia do dia que aponta Cristiano Ronaldo como jogador dos sauditas do Al-Nassr já a partir de janeiro, garantido que o tema ainda não foi assunto de conversa no grupo que está focado no jogo desta terça-feira com a Suíça.

«Não falei com ele sobre isso, hoje de manhã tive uma palestra com os jogadores, mas não abordei essa questão. Nem sabia, por acaso quando cheguei aqui falaram-me da notícia do jornal Marca. É uma decisão dele, ele está totalmente focado no jogo, em ajudar a equipa. Foi nisso que falámos, é nisso que estamos focados. Amanhã vai ser um jogo tremendamente difícil, entre duas equipas muito fortes, oitavos de final, um jogo muito duro, mas Portugal acredita que vai ganhar», começou por destacar o selecionador em conferência de imprensa.

Ainda a propósito de Cristiano Ronaldo, o selecionador não quis comentar uma sondagem que revela que a maioria dos portugueses considera que o experiente jogador já não deve ser titular na Seleção Nacional.

«Tenho muita pena, não quero tirar crédito a isso, nem desrespeitar as pessoas, mas não leio as noticias. Procuro concentrar-me, só tenho três dias para treinar. Em consciência ponho sempre em campo a equipa que acho que deve jogar para aquele jogo. Foi sempre isso que fiz em toda a minha vida. Às vezes acerto, outras não, mas em consciência faço sempre isso. O único pensamento desde que aqui cheguei em 2014 é servir a seleção e servir Portugal», atirou.