O selecionador nacional, Fernando Santos, foi questionado nesta sexta-feira sobre uma conversa com Cristiano Ronaldo antes do jogo com o a Suíça. Instado a esclarecer a situação, o treinador disse:

«Essa conversa aconteceu, mal seria se não tivesse acontecido. Só dou a equipa quando chego ao estádio, anuncio isso aos jogadores. Sempre fiz assim. Essa conversa tinha de acontecer, era de justiça elementar da minha parte. Não faço isso a todos, é verdade. Mas era o capitão de equipa, alguém que é quem é, alguém que já deu tanto ao futebol português, claro que tinha de ser essa conversa com ele.»

Mais sobre Ronaldo: «Aconteceu no dia do jogo depois de almoço. Não conversei com o Ronaldo antes. A única conversa que tinha com o Ronaldo, a explicar-lhe as razões para a não titularidade, foi a seguir ao almoço no dia do jogo.»

«Tivemos uma conversa no meu gabinete. Disse: ‘Cristiano, não conto contigo para o onze, mas acho que vais ser muito importante para o jogo na mesma. Achava que a entrada dele na segunda parte podia resolver o jogo. Se ficou satisfeito? Não, sempre jogou a titular. É normal. Mas foi uma conversa normal, tranquila.»

em atualização