Declarações do selecionador nacional, Fernando Santos, à RTP3, na entrevista rápida após a goleada de Portugal sobre a Suíça, por 6-1, nos oitavos de final do Mundial 2022:

[Exibição:] «Foi uma boa exibição, um grande jogo, os jogadores estão de parabéns, fizeram uma exibição muito boa, mas é o que disse há pouco: agora é preciso baixar à terra. Foi ótimo, foi excelente, mas agora temos um próximo jogo daqui a quatro dias, faltam três jogos.»

«Foi estratégico. Os jogadores são diferentes. Também lancei o Dalot, o Raphael, no entanto o Cancelo é um jogador fabuloso. Foi o que pensei para o jogo com a Suíça, noutro jogo pode ser diferente.»

[Se há algum problema com Ronaldo:] «Eu já não respondi a esta questão? Não há nenhum problema entre o Fernando Santos e o capitão da seleção. Somos amigos há muitos anos e as coisas não nos afetam. Os treinadores tomam decisões. Eu já expliquei, essa parte ficou completamente sanada e ele deu um exemplo de grande capitão.»

Fernando Santos já tinha falado na primeira reação após o jogo, mas de forma breve, dizendo que Gonçalo Ramos - em quem apostou no onze inicial ante a Suíça - e Ronaldo são «jogadores diferentes», já após ter dito, no pré-jogo, que Ronaldo no banco era uma «opção estratégica».

[Marrocos:] «Porque é que havíamos de estar a contar [ndr: com Espanha]? Acho que fazemos sempre esses prognósticos. Vai ganhar este, aquele. Agora é com Marrocos, o que me lembro bem é da dificuldade que tive no jogo com Marrocos no Campeonato do Mundo de 2018.»